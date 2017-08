D'Käschtebeem am Land verléiere schonn op Plazen hir Blieder, vill ze fréi, well nach si mir eréischt am August.

Wie vum Sennengerbierg op Senneng erof fiert, dee gesäit se, kuerz virun der Entrée a Senneng: do sti Käschtebeem, déi schonn Hierscht hunn, se verléieren hir Blieder, déi leien an der Strooss a laanscht d'Strooss. An och wann d'Wieder um Donneschdeg duerno ass, Hierscht ass jo nach net. De Ralph di Marco vun de P&Ch explizéiert, wat lass ass mat deenen décken, ale Beem. Do gëtt et emol fir d'éischt e Problem, deen d'ganz Natur dëst Joer hat an huet. D'Fréijoer war extrem dreschen an doduerch hunn och d'Beem gelidden. Dat gesäit een dann och un de Blieder. Dobäi kënnt, dass déi betraffe Beem iwwer 100 Joer al sinn, si hu scho vill matgemaach a wann et zu esou enger Dréchent kënnt, da géinge se besonnesch leiden, sou de Ralph di Marco.

D'Käschtebeem zu Senneng hunn awer nach en anere Problem, deen un e knabbert, et ass eng Bestiole. D'Miniermotte huet e puer vun de Beem, déi elo Blieder verléieren, befall an doduerch falen d'Blieder elo schonn erof.



Kastanienminiermotte heescht de Béischt op Houdäitsch a si ass also schold um fréien Hierscht. Maache wëlle se vun de P&Ch aus den Ament nach näischt géingt dee Schädling. D'Matt huet nämlech och natierlech Feinden, dat sinn Ameisen an Harespelen. Géing een elo en Insektizid asetzen, da géingen och nees aner Insekte futti goen. Sollt de Problem sech net selwer léisen, da géing een nach eng Kéier iwwert aner Mesuren nodenken, sou de Ralph di Marco.

D'Blieder, déi ze fréi eroffalen a voller Larve sinn, déi mussen iwwregens gesammelt a verbrannt ginn. Géif ee se nëmme kompostéieren, da géifen d'Larve sech entpuppen an d'Matten géinge sech weider verbreeden an dat wier schlecht.