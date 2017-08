© afp

De Landwirtschafts- an de Santésministère huet um Mëttwoch Owend matgedeelt, datt contaminéiert Eeër am Kader vun enger Routine-Kontroll am Cactus detektéiert goufen. Donieft sinn d'Autoritéiten och vun der Traiteur-Filial Caterman driwwer informéiert ginn, datt déi Flëssegeeër aus engem verdächtege Betrib geliwwert gi sinn. Op donieft net nach aner Fäll opdauchen, ka fir den Ament kee soen.De Wee vum Supermarchésrayon bis hin an de Produktiounsbetrib, also bei d'Ee, ass laang a schwéier ze retracéieren.

An dat läit dem Dokter Jean Brasseur vun der Vétérinairesinspektioun no dorunner, datt Lëtzebuerg, anescht wéi Däitschland zum Beispill, nëmme wéineg Eeër aus Holland kritt an dowéinst an dësem Fall um Wupp vun der Distributiounsketten an domadder och vun den Informatiounsweeër steet.



Lëtzebuerg ass also an éischter Linn op Informatiounen aus dem Ausland ugewisen. Ma vun der Belsch an den Hollänner sinn d'Informatiounen an de leschten Deeg awer nëmme lues a lues eragedrëpst komm a waren och net ëmmer ganz präzis. Deen Informatiounsfloss kéint an deem Sënn scho verbessert ginn, gëtt de Jean Brasseur op Nofro hin zou. De Vertrieder vun der Vétérinairesinspektioun deelt d'Reprochen um europäeschen Informatiounsaustausch awer nëmmen zum Deel. Et wier normal, datt Verdachtsfäll fir d'éischt iwwerpréift musse ginn ier se un d'Ëffentlechkeet kommen. An engems weist de Vertrieder vun der Vétérinairesinspektioun drop hin, dass besonnesch am Fall vun enger Fraude Verdachtsmomenter net direkt op der Minutt public gemaach kënne ginn.



Nom leschte Verdachtsfall läit de Fokus vun der Vétérinairesinspektioun an der Sécurité alimentaire elo besonnesch op de Flëssegeeër. Dat si pasteuriséiert Eeër, déi a Bidonen oder Tetrapacke verkaf ginn, fir zum Beispill vu Bäckereie weider verschafft ze ginn. Hei kënnt et vir, datt Eeër aus engem Bidon vun x verschiddene Produzente kommen. Aus dësem Grond goufen 11 Echantillone geholl a ginn elo kontrolléiert.



Mat de Resultater vun deenen 11 Echantillonen ass wuel net viru Mëtt, Enn nächster Woch ze rechnen. Erfahrungswäerter aus dem Ausland op Flëssegeeër, gëtt et fir den Ament nach net. D'Verkeefer zu Lëtzebuerg wieren elo gewarnt a géifen probéieren esou vill wéi méiglech Informatioune vun hire Fournisseuren ze kréien. Parallel suivéieren d'Autoritéiten natierlech och weider d'Entwécklungen am Ausland iwwert den europäesche Schnellwarnsystem an awer och an der Press, well do géif een och heiansdo gutt Informatioune kréien, sou den Dokter Jean Brasseur.



