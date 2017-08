Aqualux: E moderne Waasserpark (10.08.2017) E méigleche Magnéit, fir hei am Grand-Duché weider Touristen unzezéien, kéint e moderne Waasserpark sinn.

Mä ganz rezent huet sech elo e Grupp motivéiert jonk Leit zesummegedoen, fir esou e Park op d'Been ze bréngen, dat och mat Hëllef vum sougenannte Crowdfunding.D'Iddi fir e flotten Aqua-Park zu Lëtzebuerg huet d'Svenia Goergen op enger grieschescher Vakanzen-Insel kritt, bei eisem Klima misst esou ee Park am beschten hallef In an hallef Outdoor sinn, seet si.

D'Schwämme-Paradäis soll Aqualux heeschen, seet déi fréier Schülerin aus der Dikrecher Hotelschoul, si ass iwwerzeegt, dass e moderne Waasserpark nieft de Leit heiheem och vill Leit aus der Groussregioun an d'Land lackele kéint an eng Super-Touristen-Attraktioun kéint sinn.

De Park misst am beschten an den Zentrum vum Land an d'Mierscher Géigend kommen, tëschent 20 a 25 Hektar Terrain géife fir de Projet gebraucht. Effektiv hätt de Wirtschaftsministère schonn Interessi um Projet gewisen, déi jonk Leit vum Aqua-Lux-Team hunn do Enn September e Rendez-Vous fir hire Projet virzestellen a sinn de Moment op der Sich no Investisseuren.