En Traditiounshotel am Mëllerdall. Zanter 60 Joer vun der nämlecher Famill gefouert, mëttlerweil an zweeter Hand.

Ass de Mëllerdall prett fir nei Erausfuerderungen? (10.08.2017) D'Hoteller musse sech upassen, seet d'Staatssekretärin fir vum Boom vum Wander-Tourismus ze profitéieren. Deenen enge geléngt dat besser wéi aneren.

Eng aner Philosophie stécht hannert engem Etablissement zu Bäerdref. Am Gebai war virun Honnert Joer schonn en Hotel, duerno en Altersheem an elo eppes, wat déi Responsabel selwer tëscht Jugendherberg an Hotel situéieren. Hei gëtt ganz kloer d'Clientèle vum Aktiv-Tourismus viséiert. Wann ee vun engem Boom wéilt profitéieren, misst ee sech och upassen.Zwou verschidde Philosophien also. An engem Punkt ass ee sech awer eenz d'Promotioun fir de lëtzebuerger Tourismus am Ausland, misst nach verbessert ginn.