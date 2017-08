De Pit Everling huet bei der Chambre des notaires a bei engem Affekot mam Spezialgebitt Immobilierecht nogefrot.



Et geet ëm also d'Virkafsrecht fir d'Gemengen a fir de Fonds du Logement, en Droit, deen et zënter 2008 gëtt. De Maître Georges Krieger erkläert, wat den Droit de préomption iwwerhaapt ass: et ass ee Recht, fir zum Beispill eng Gemeng oder eng aner Entitéit, fir am Fall vun enger Vente zum Vendeur ze soen, datt een et zu deem Präis an deene Konditioune wëll kafen, amplaz vun engem aneren.



Mam neie Gesetz gouf den Droit de préemption ausgeweit, ënner anerem op all d'Terrainen, déi an enger Zone constructible sinn. Fir egal wéi e Projet, fir deen de Promoteur eng Geneemegung, e PAP ufreet, muss d'Gemeng gefrot ginn. Dat féiert zu vill Fraisen.



De Präis muss iwwregens de selwechte sinn, ewéi deen, deen de Privatkeefer hätt wëlle bezuelen.



Als Notär wëll de Fränk Molitor d'Changementer net politesch kommentéieren, mä fir d'Delegatairë vum Staat bedeit et awer, datt ee vill besser misst oppassen, well d'Spillregele méi komplizéiert gi sinn. Den Notär muss notamment bei all de concernéierte Ventë bei der Gemeng nofroen, ob dës um Virkafsrecht interesséiert ass. Et ginn awer strikt Konditiounen: et muss am Kader vum soziale Logement sinn oder fir eng ëffentlech Infrastruktur.



Wann d'Gemeng interesséiert ass, dann ass de Problem deen, datt d'Prozedur doduerch nawell e Stéck kéint verlängert ginn, seet de President vun der Chambre des Notaires, Fränk Molitor. Do kann et bei der Gemeng zu 2 Méint, mam Fonds du Logement souguer 4 Méint Delai kommen.



An den allermeeschte Fäll gëtt iwwregens kee Gebrauch vum Virkafsrecht gemaach. Ma wann et de Fall ass, da kéint esou en Droit de préemption wäit goen, wéi de Me Krieger un engem Beispill vu virun 2017 illustréiert. Ee Promoteur wollt een Haus an ee Gaart hannendrun kafen. Et goufen och scho Projete gemaach. Mee d'Gemeng huet ee Virkafsrecht gëlle gelooss, op de Gaart an net op d'Haus. D'Enn vun der Geschicht wier gewiescht, datt de Projet fir de Promoteur net méi interessant war an datt de Proprietär dono am Haus ouni Gaart hannendru weider gewunnt huet, esou de Maitre Krieger.