Um Donneschdeg Mëtteg ass zu Téiteng an een Haus agebrach ginn. An der Nuecht ass och nach een an der Stad an d'Spillschoul agebrach.

Um Donneschdeg tëscht 11.10 Auer an 13.00 Auer sinn Onbekannter an een Haus agebrach. All d'Zëmmere goufen duerchsicht an d'Bijoue gouf geklaut. Een Noper huet zwee Männer gesinn, déi ronderëm d'Haus gelaf sinn. Den Zeien huet ausgesot, déi zwee Männer hätten ausgesinn ewéi Zigeiner. All béid waren se korpulent. Ee vu béide war ongeféier 1,65 Meter an deen aner war ongeféier 1,80 Meter grouss.Een oder méi Onbekannter sinn an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg an d'Spillschoul agebrach an hunn de Frigo eidel gemaach.