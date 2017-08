Hei am Land ass kee Fipronil an den Asaz komm, fir Ställ ze desinfizéieren. Et kéinten awer nach kontaminéiert Eeër vun anerer Fournisseuren am Ëmlaf sinn.

De Skandal ëm Eeër déi mam Insektizid Fipronil kontaminéiert sinn, zitt weider Kreesser. Elo solle schonn am Abrëll belaaschten Eeër aus Holland an aus der Belsch a Frankräich exportéiert gi sinn. Zanterhier wieren iwwert 250.000 op de Marché komm. Dat huet de franséische Landwirtschaftsminister Stéphane Travert um Freideg annoncéiert.





De Fernand Etgen iwwert de Fipronil-Skandal



Iwwerdeems heescht et vum zoustännegen EU-Kommissär, datt wa weider Fakten am Skandal op den Dësch kommen, eng Krisesëtzung mat den 12 bis elo concernéierten EU-Memberlänner soll aberuff ginn. Do soll dann och iwwert d’Kommunikatioun tëscht de Länner an den Autoritéiten, déi sech ëm d’Liewensmëttelsécherheet këmmeren, diskutéiert ginn. Datt déi Kommunikatioun alles aneschters wéi optimal gelaf ass, fënnt och de Lëtzebuerger Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.

Dëse Skandal ass virun allem op kriminellt Verhalen zeréck ze féieren, seet de Fernand Etgen, op d’Fro op d’Vertraue vun de Bierger an d’Landwirtschaft op der Kipp kéint stoen. De Produit Fipronil duerf nämlech net bei Déieren agesat ginn, déi een Deel vun der Nahrungskette vum Mënsch sinn. Well et keng 100%ege Schutz géint Bedruch gëtt, missten d’Ëmstänn esou séier an esou gutt wéi méiglech opgekläert ginn, mengt de Fernand Etgen, an da misst och un der Kommunikatioun tëscht den Instanze geschafft ginn.

Et misst gekuckt ginn, wat op wéi engem Niveau misst geännert ginn, wou d'Kommunikatioun net gutt gelaf wier... dofir wier et wichteg, dass déi verschidde Länner sech sou séier wéi méiglech géifen zesummesetzen, fir d'Defiziter sou séi wéi méiglech ze behiewen, sou nach de Fernand Etgen.

Nieft der Belsch, an Holland, sinn nach an 10 weidere Länner, kontaminéiert Eeër opgedaucht.



Eng Prioritéit wier et elo erauszefannen, op nach weider Eeër hei am Grand-Duché am Ëmlaf sinn. Dorëm këmmere sech d’Unitéite vun der Santé esou wéi och vun der Veterinärsinspektioun. An den nächsten Deeg sollen déi d’Resultater vun den aktuellen Analysen virleeën.



Et kéint een net ausschléissen, dass nach aner Fäll vun anere Fournisseure kéinten optauchen. Wat een awer op jiddwer Fall kéint soen, dat ass, dass dee Produit Fipronil zu Lëtzebuerg net benotzt ginn ass, fir Ställ ze desinfizéieren. Vun dohier kéint een dovun ausgoen, dass déi Lëtzebuerger Eeër sécher sinn, sou de Fernand Etgen.



D’Konsumenten sollen deemno lokal kafen, ass et den Message vum Fernand Etgen. Do wéisst een och wat een op den Teller géif kréien.