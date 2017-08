Wéinst dësem Tëschefall fueren de Moment bis op d'mannst 17 Auer keng Zich tëscht der Stad a Klengbetten. Ersatzbusse goufen organiséiert. Fir de Moment fueren zwee Busser tëscht de Garen op der Stréck Lëtzebuerg-Klengbetten an ee Bus circuléiert tëscht der Stad an der Arel. D'Busser fueren um Quai21 op der Gare an der Staat fort.Communiqué de PresseLors de travaux effectués autour du moulin près de la gare de Kleinbettingen, un câble de fibre optique, source de données essentielle pour la gestion du trafic ferroviaire sur la ligne concernée, a été accidentellement percé. Suite à cet incident, la circulation ferroviaire entre Luxembourg et Kleinbettingen ne pourra probablement pas reprendre avant 17h00. Des bus de substitution ont été organisés. A l’heure actuelle, 2 bus desservent les gares du tronçon Luxembourg – Kleinbettingen. De plus, 1 bus direct circule entre Luxembourg et Arlon. L’organisation de bus de substitution supplémentaires est en cours. L’ensemble des bus de substitution partiront du quai 21 de la gare routière de Luxembourg. Veuillez noter que, suite à la défaillance du poste d’aiguillage de Kleinbettingen, le PN81b à Capellen restera en position fermée jusqu’à la normalisation de la situation.