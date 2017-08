Schreifatelier (11.08.2017) Migrante a Flüchtlinge schreiwen hir Erliefnisser op

De "Schreif- Atelier", dat ass eng nach jonk Initiativ, déi vun der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte ënnerstëtzt gëtt. Eng Schrëftsstellerin, déi aus Brasilien op Lëtzebuerg immigréiert ass, versicht, Migranten a Flüchtlingen zesummenzebréngen a mat hinnen hir Erliefnisser op Pabeier ze bréngen.D'Angscht war am Liewen vum Alaide ganz laang en Thema, a Brasilien war si mat alldeeglecher Gewalt a ville sozialen Ongerechtegkeete confrontéiert, si wär aus Angscht op Lëtzebuerg geflücht.Den Askander ass voller Dankbarkeet, wéi hien nach a Syrien gelieft huet, wär et him net erlaabt gewierscht, fir sech an der Ëffentlechkeet a senger Mammesprooch, dem Kurdeschen auszedrécken.Am Afghanistan huet de Rahmani sech e Liewe laang méi Sécherheet gewënscht well hien ëmmer ëm säi Liewen an dat vu senger Famill huet misse fäerten.Wien elo Interessi huet a méi iwwert dëse Menschen hir Erliefnesser gewuer wëll ginn, kann um Samschdeg op den Street-Animation Festival an d'Rue du Saint Esprit bis luusse kommen, do gëtt och d'Buch mat de perséinleche Geschichten dra gratis verdeelt.