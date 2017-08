Beim Accident tëscht Mamer a Kapellen waren de Centre d'incendie et de secours vu Kielen a Mamer, 2 Ambulanze vu Mamer an eng vu Stengefort an d'Police am Asaz.Kuerz no 15 Auer war an der Avenue Charlotte zu Déifferdeng eng Persoun ugestouss a blesséiert ginn. Op der Plaz war eng Ambulanz vun Déifferdeng an d'Police.An der Hierheck waren et 2 Autoen, déi um 15.21 Auer an en Accident verwéckelt waren. Hei gouf eng Persoun verwonnt. Op der Plaz war d'Police, eng Ambulanz vun Ettelbréck an de Centre d'incendie et de secours Alebësch. Kuerz virdrun hat et zu Heischent geknuppt. 2 Autoe waren am Coup, eng Persoun gouf blesséiert.Um Freideg hat et och zwee Mol gebrannt. Zu Gaasperech hat eng Matrass Feier gefaangen an zu Uewerkuer hat Holz gebrannt.