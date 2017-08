Am Dezember soll den Tram fir déi éischte Kéier iwwert d'Rout Bréck fueren.

Iwwer d'Rout Bréck ouni ze vill Geruckels (12.08.2017) Ponts et Chaussées huet 2015 schonn déi néideg Kontrolle gemat, wat d'Vibratiounen ugeet; d'Schinne ginn elo a-gepolstert fir dass d'Geruckels net ze vill gëtt.

D'Ponts et Chaussées hunn elo all néideg Kontrolle gemaach, fir sécher ze goen, datt d'Roud Bréck mat Tram net ze vill wibbeleg gëtt. Gummisstécker sollen d'Vibratioune vum Tram offiederen, fir dat et net ze vill Geruckels gëtt.