An der Musel ginn et verschidde Plazen, wou extensiv Cyanobakterien festgestallt goufen.

© Ministère de la Santé

Dës Zorte vu Bakterien, déi gemengerhand „Blo-Algen“ genannt ginn ass u sech omnipräsent am Grenzfloss, mä hätt sech an der Lescht, wéi et schéngt, massiv reproduzéiert, sou dass et op eenzelne Plazen schon regelrecht Tapisen gëtt, déi bloelzëch schimmeren.

Am deem Kader ass et esou, dass sech Toxiner bilden, déi geféierlech kënne gi fir Mënsch an Déier. Kappwéi, Irritatiounen op der Haut, Krämpercher oder fatzege Bauchwéi kënnen en d’Suitte sinn.

D’Santé réit dowéinst op Plazen, wou et sou gréng-blo Algen-Teppecher op der Musel gëtt, de Kontakt mam Waasser ze evitéieren.





Alerte: présence de cyanobactéries en différents endroits de la Moselle (14.08.2017) Communiqué par: ministère de la Santé Des cyanobactéries, appelées aussi «algues bleues», ont été découvertes en différents endroits au bord de la Moselle, notamment en des endroits à circulation ralentie. Il s’agit de bactéries normalement présentes dans ces eaux, mais qui, sous certaines conditions, se développent de façon excessive et forment des tapis colorés (coloration bleu-verdâtre ou couleur purée de pois).



Dans ces conditions, ces bactéries peuvent produire des toxines susceptibles de causer des problèmes de santé pour l’homme et les animaux. Ces problèmes dépendent de la quantité de toxines absorbées : irritations de la peau, maux de tête, nausées, gastro-entérite, crampes, paralysies, atteinte du foie.



La cause exacte de cette prolifération excessive n’est pas connue, mais résulte souvent d’un apport inapproprié de nutriments pour ces bactéries, en présence d’une température d’eau élevée.



Il est par conséquent recommandé d’éviter le contact avec l’eau aux endroits où se trouvent ces tapis colorés (nager, sports nautiques) et il faudra éviter d’avaler cette eau. Cette recommandation vaut aussi bien pour les hommes que pour les animaux.

Schonn am September zejoert, war dee selwechte Problem um Stau.