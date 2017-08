D'Kontroll vun de concernéierte Betriber hat jo scho gewisen, datt déi belsch Firma nëmme mat Botzaarbechte vun de Gebailechkeeten an de Ställ beschäftegt war.



Nodeems elo kee Fipronil an den Eeër-Prouwen vun den 2 Hingerställ am Labo konnt entdeckt ginn, kéint een net dovunner ausgoen, datt iwwerhaapt Fipronil op Lëtzebuerger Betriber benotzt gouf.



Dat schreiwen d'Santé an de Landwirtschaftsministère an engem gemeinsame Communiqué.



Hei dat offiziellt Schreiwes:





Œufs contaminés au fipronil: actualisation des données (14.08.2017) Communiqué par: ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs / ministère de la Santé Les autorités de sécurité alimentaire ont prélevé en date du 10 août 2017 des échantillons officiels d’œufs dans les deux exploitations luxembourgeoises où une société belge suspectée d’avoir utilisé des produits contenant du fipronil était intervenue.



Le contrôle des établissements concernés avait révélé que la société belge était uniquement intervenue pour le nettoyage des locaux, la désinfection des étables ayant été effectuée par les exploitants luxembourgeois eux-mêmes.



L’analyse de laboratoire montre l’absence de fipronil dans les échantillons prélevés dans les exploitations luxembourgeoises.

Les autorités de sécurité alimentaire n'ont donc toujours pas de raisons de croire que du fipronil ait été utilisé dans des exploitations luxembourgeoises.





Liens utiles:

http://www.securite-alimentaire.public.lu/index.html

www.sante.lu

http://www.ma.public.lu/