Zu Lampech ass een Automobilist géint 01.00 Auer, deen ze vill gedronk hat, verongléckt. Den Auto koum widder de Leitplanken zum Stoen. Wéinst dem Alkoholafloss kritt de Mann de Permis entzunn.Zu Beetebuerg an der rue Charles Jacquinot ass de Beamte géint 03.00 Auer ee Gefier opgefall, well et Zickzack gefuer ass. D'Police huet de Mann ugehalen. De Chauffer stoung ënner Alkoholafloss an huet sech geweigert den obligatoreschen Alkoholtest ze maachen. Doropshi krut de Mann de Permis ewech geholl.Zu Réimech an der rue du Pont huet d'Police missen eng Vollbremsung maachen, well een Automobilist duerch Rout gefuer ass. De Mann ass weider gefuer, konnt awer kuerz dono vun der Police gestallt ginn. Och hei gouf de Permis agezunn, well de Chauffer ze vill gedronk hat.