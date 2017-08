Bei dëser Geleeënheet ginn et divers Méiglechkeeten fir gemittlech op de Glacis ze kommen. Virun allem gëtt un de Gerbrauch vum ëffentlechen Transport appelléiert.An der Stad ginn d'Leit och gefrot, fir sech op déi verschidde Park and Riden oder Parkingen ze stellen an da mat enger gratis Navette oder dem Linnebus op d'Schueberfouer ze fueren.o P+R Bouillono P+R Luxembourg-Sudo P+R Kockelscheuero Place de l’Europeo Trois Glandso Auchano Konrad Adenauero Coque 1 et 2o Parking du StadeEt ginn och Busser an Zich organiséiert, déi an der Nuecht fueren.Den 11. September ass ewéi ëmmer am Kader vum leschten Dag vun der Schueberfouer dat grousst Freedefeier. Aus dësem Grond ass den Accès fir bei de Quartier Lampertsbierg vum Rondpoint Schuman un ab 20.00 Auer bis 23.30 Auer gespaart. Den Accès bleift awer garantéiert iwwer d'Rue des Glacis, d'Rue Jean-Pierre Probst, d'Rue Albert Unden an d'Avenue de la Faïencerie (côté Rollengergronn).