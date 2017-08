Am Laf vum Méindeg de Moien ass eng Grupp aus enger Maison Relais am Park Le'h Adventure Park. gewiescht.

Ee 14 Joer ale Jong ass 10 Meter an d'Déift gefall an huet sech derbäi schwéier verwonnt.Den Ament ass nach net confirméiert, wéi et zum Ongléck konnt kommen. Et kéint awer sinn, datt de Jong am Moment vum Accident de Sécherheetsrimm net un hat. Fir d'Ursaach definitiv ze klären, war ënnert anerem d'Police technique op der Plaz.