© RTL Télé Lëtzebuerg

Zu Ettelbréck zum Beispill hat sech e Méindeg de Moien d'Sektioun Nordstad vun "natur an ëmwelt" Rendez-Vous ginn, fir dës Traditioun z'erhalen.Fir den traditionelle Wësch ginn eng gutt Dose verschidde Kären a Kraider vum Feld an aus dem Gaart zesummegebonnen. Un Aarbecht feelt et also sécher net.