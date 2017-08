De Marc Fisch iwwer den Imageschued nom Eeërskandal (14.08.2017) Am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg war de Marc Fisch vun der Landwirtschaftkammer Invité um Plateau.

D'Landwirtschaft hätt dëst Joer 50% manner Gras recoltéiert, d'Kären haten 15-20 Prozent Perte jee no Regioun.De Projet Google um Rouscht betrefft och d'Landwirtschaft: do ass deels ee schlecht Liicht op d'Baueren geheit ginn, well do ee Bauer säin Terrain net verkafe wollt. Mee et misst ee soen, datt d'Baueren och vill Oplagen hätten an engem Land, wat ëmmer méi zougebaut gëtt mat ëmmer manner Plaz fir d'Landwirtschaft.