Am Lokale bleift een Accident mat 2 Blesséierte vun e Méindeg den Owend nozedroen. Tëscht Géisdrëf an der Boukelser Mille sinn 2 Motocyclisten gefall.

Firwat et zum Virfall koum, ass net gewosst. Déi blesséiert Motocycliste koumen an d'Spidol.



Um 20.45 Auer huet an der Rue Remerschen eng Poubelle gebrannt. A géint 21.10 an der Rue du Cimetière an der Stad ee Grill ugefaange mat brennen. D'Pompjeeën waren ganz séier op der Plaz, et gouf keen blesséiert.