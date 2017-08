Wéi d'Police am spéiden Dënschdeg de Moien matdeelt, hunn 2 maskéiert Täter um 6 Auer d'Personal vun der Bensinsstatioun, 2 Fraen, mat enger Waff menacéiert. Mat den Dammen hu si sech en Zougang zum Keeseberäich verschaf an hunn do no de Suen verlaangt. Duerno hunn d'Brigange sech ewech gemaach.



Bei hirer Flucht goufe si vu 4 Zeien ugehal, déi hinnen net nëmmen d'Kees, mä och nach hir Waff ewechhuele konnten. Déi Zwee sinn dunn ouni Suen mat hirem Auto mat franséische Placken iwwert d'Grenz fortgefuer.



Wéi d'Police präziséiert, gouf kee blesséiert. De Miess-an Erkennungsdéngscht an d'Police judiciare goufen op d'Plaz geruff. D'Ermëttlunge lafen.