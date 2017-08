Während der Mass op Krautwëschdag ass zu Holler en Dënschdeg de Mueren e Blëtz an eng Dänn ageschloen, déi nieft enger aler Prëssessiounskapell steet.

© Alice Enders

De Bam gouf reegelrecht vun uewen no ënnen an zwee Stécker gespléckt. Ee Gléck, datt kee Mënsch zu Schued komm ass. Wéi duerch ee Wonner ass och der klenger Kapell kee Leed geschitt. Ausser e puer Leeën, déi abiméiert goufen, gouf et weider kee Schued.