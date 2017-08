Zu Bieles an der Rue de l'Electricité si géint 18 Auer en Dënschdeg den Owend 2 Motoen an een Auto aneneegerannt.

Wéi den 112 schreift gouf et bei deem Accident 5 Blesséierter. D'Rettungsdéngschter vun Esch, Käl, Déifferdeng a Péiteng waren op der Plaz.



Op lokalem Niveau gëtt et nach ee weideren Accident gemellt.



Géint 23 Auer gouf et en Accident op der A1 vu Lëtzebuerg a Richtung Tréier. Do krute sech 2 Autoen ze paken. Zwou Persounen goufen an d'Spidol bruecht.