Screenshot vum Internetsite vum Projet (2016)

„Wëssenbuerg“ sollt déi Schoul heeschen, mä weder ass en Terrain derfir fonnt ginn, nach gouf ee sech eens mam Ministère.

De Claude Meisch explizéiert, datt den Dossier, dee virun engem Joer u si erugefouert gouf, ni komplettéiert ginn ass. Et huet sech vun deene Leit zënter engem Joer kee méi gemellt. Et hätt sech hei sécherlech net ëm eng Privatschoul gehandelt. Et wier eng Schoul gewiescht mam Lëtzebuerger Programm an Evaluatiounssystem. Trotzdem hätt de Claude Meisch mat der Denomainatioun vun enger muslimescher Privatschoul ee Problem, well ee jo géing probéieren, Mënsche mat verschiddene reliéisen Usiichten zesummenzebréngen iwwer d'Fach "Vie et société". Et wier een also ëmmer skeptesch gewiescht.