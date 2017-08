Duerch de ville Reen an d'Wiederen um Feierdag hofft d'Landwirtschaft, net ze vill Retard mat der Recolte ze kréien. No der Dréchent am Fréijoer hunn d'Wiederkonditiounen de Baueren ënnert dem Stréch dëst Joer net an d'Kaarte gespillt.

En décke Schluet moies op Maria Himmelfaart huet och dësem Bauer e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. Säi Méidrescher koum nees ënner Daach. D'Enn vun der Recolte huet missen no hanne verluecht ginn. Reen, also Waasser, ass fir d'Baueren an hir Felder deemno net ëmmer ee Kaddo. De Reen ass ze spéit komm. D'Kären hunn um Ufank vun hirer Entwécklungsphas net genuch Waasser kritt. Dee Retard kënnen déi duerno net méi ophuelen.

Schlecht Qualitéit vun de Kären heescht natierlech och manner Valeur um Marché. Mä och wat d'Quantitéit ugeet, wär et fir d'Baueren dëst Joer net gutt gelaf. Hei zu Ëlwen huet ee Plaz fir 11.000 Tonne Kären ze lageren. Dëst Joer rechent een awer nëmme mat héchstens 7.000 Tonnen. De Reen koum elo also net geleeën. Virdru blouf en awer ganz aus. Am Fréijoer ass wéint der Dréchent ee ganze Schnatt Gras ausgefall. Aus deem Gronn hu vill Mëllechbaueren a Kéibaueren d'Käre missen hechselen. Dat hat als Konsequenz, datt si se net konnten dreschen an ofliwweren. Dat wier deen Ament ee grousse finanziellen Ausfall.

Wéi grouss de Schued fir d'Bauere wierklech ass, kéint een elo nach net soen, heescht et vun der Bauerenzentral. An extreme Fäll huet de Staat d' Méiglechkeet der Landwirtschaft finanziell ënnert d'Äerm ze gräifen. D'Politik soll de Baueren hëllefen, sou hofft d'Bauerenzentral.

En turbulent Joer mat vill Déifte... mä och e puer Héichten. De Mais, d'Gromper an d'Rommel hätten esouguer e bësse vum onbestännege Wierder profitéiere kennen. An da kann de Bauer och nees vu senge Maschinne profitéieren.