Am Sträit ëm d'Privatiséierung an d'Verlagerung vu verschiddene Kompetenze vun der Fluchhafeverwaltung ANA bei d'Fluchhafegesellschaft lux-Airport kéint et ganz geschwënn zu engem Streik kommen, sou heescht et op alle Fall an engem Communiqué vun den zoustännege Gewerkschaften.



PDF: Pressecommuniqué vun der RPAA a GLCCA.



Enn Abrëll war d'Conciliatiounsprozedur tëscht den Vertrieder vun der ANA an dem Nohaltegkeetsministère gescheitert.



De Ministère ass zoustänneg fir d'Ausschaffe vun de Kontrakter tëscht lux-Airport an der ANA. Dobäi wär een awer op keng Demande oder Kompromësser vun den ANA-Employéen agaangen, dofir heescht et zanter e Mëttwoch, e Streik wär net méi z'evitéieren.