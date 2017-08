Alt nees eng Kéier stoungen hei am Land Ronnballen a Flamen. Dës Kéier gëtt et just een Ënnerscheed, et ass net am Südosten, mä am Norden vu Lëtzebuerg.

© RTL Archivbild

Um 20.30 Auer goufen d'Pompjeeë vun Ëlwen goufen op Huldang geruff, well do e puer Ronnballe géife brennen. D'Feier do war séier geläscht, de Materialschued hält sech a Grenzen.



D'Police gouf och op d'Plaz geruff, fir d'Brandursaach z'ermëttelen.



En zweete Brand gouf et géint 00.30 Auer op der Route du vin zu Gréiwemaacher. do war et een Auto, deen a Flame stoung. D'Pompjeeë vu Gréiwemaacher an Mäertert waren direkt op der Plaz an haten d'Feier séier ënner Kontroll.