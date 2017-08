RTL NEWS: Ëffentlechen Transport fir d'Schueberfouer gouf verbessert



Déi gastronomesch Etablissementer gi laanscht d'Allée Scheffer regruppéiert. Do ass Plaz fir 6.500 Leit. Se sinn do och eng Zort Isolatioun fir d'Awunner um Lampersbierg géint de Kaméidi.



Et kommen am Ganzen 180 Forains-Etablissementer plus 80 Verkafsstänn an der Allée Scheffer. Et kommen iwwer eng hallef Dosen nei Spiller.

D'Freedefeier bei der Clôture ass den 11 September. Do sinn d'Tariffer fir den hallwe Präis bis Owes 20 Auer



Den 30. August ass Familljendag mat reduzéierten Tariffer.

Een Drëttel vun de Forainen sinn dëst Joer Lëtzebuerger. 35% si Fransousen, 16% si Belsch, 14% Däitscher. Déi aner Kommen aus Holland respektiv der Schwäiz.

Am Ganze sinn et jee 25 Attraktiounen fir Erwuessener respektiv Kanner, 63 Spiller, 15 Restauranten, 35 Buvetten oder Snacken a 17 Confiserien.

Weider Detailer ginn et op fouer.lu