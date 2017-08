Et goufen 18 Prouwe geholl. An 13 Fäll gouf et keng Spur vu Fipronil.

Bei 5 Prouwe muss een nach ofwaarden. Op Basis vun den Erfarungswäerter an der Traçabilitéit ginn de Gesondheets-an den Agrarministère awer dovunner aus, dass kee Risiko besteet.

Den Auchan huet den Autoritéiten ee "Lot" mat suspektem flëssegen Eewäiss gemellt. Dat Eewäiss an d'Produkter, déi domadder hiergestallt goufen, sinn all blockéiert an aus der Vente zeréckgezu ginn.

D'Analyse sinn am Gaangen.



Well bis ewell nach keng verseuchten Eeër hei am Land fonnt goufen, geet d'Regierung dervunner aus, dass heiheem kee Fipronil am Gefliggelsecteur benotzt gouf.