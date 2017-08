Vill Kritik wéinst ze nidderegem Waasserstand vum Stauséi (17.08.2017) Den Ament ass de Niveau vum Séi sou déiw dass den Accès op méi wéi enger Plaz nëmme schlecht méiglech ass.

Och d'Solarboot vum Naturpark Uewersauer ka wéinst dem ganz déiwe Waasserstand net op der gewinnter Plaz uleeën. Wann een zum Beispill zu Ënsber wëll schwamme goen, hënnere verfale Betons-Infrastrukturen.D'Deputéiert vun der politescher Oppositioun grad wéi di Responsabel vum Naturpark schloen elo Alarm. Déi chrëschtlech Sozial aus dem Norden sinn elo opbruecht, dat virun allem, well hei den Accès fir Schwëmmer geféierlech a kengem zouzemudde wär.Vun der Kritik viséiert ass virop d'Privat-Firma, déi bei der Staumauer mat Waasserkraaft Stroum produzéiert, d'Firma Soler géif virun allem no der Wirtschaftlechkeet kucken an net ob den Niveau vum Stauséi iwwerhaapt nach héich genuch ass. Gefuerdert gëtt elo, dass alleguerten déi fir de Stauséi zoustänneg Autoritéiten zesummekomme sollen, fir no Léisungen ze sichen.