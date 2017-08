Um 6 Auer um Freideg huet et an der Avenue Gordon Smith zu Colmar Bierg gerabbelt.

Ee Moto an een Auto waren hei am Coup. Eng Persoun gouf blesséiert. Zu Mäertert gouf um 9.30 Auer eng Persoun an der Waasserbëllegerstrooss ugestouss.