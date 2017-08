De Motocyclist huet an enger schaarfer Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass aus der Kéier geflunn. Dobäi huet d'Gefier sech e puer mol iwwerschloen, ier et am Gruef gelant ass.De Chauffer gouf schwéier blesséiert, war awer uspriechbar an ass an d'Spidol ageliwwert ginn.