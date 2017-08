De Banken hir Verwéckelung a Waffegeschäfter préiwen (18.08.2017) Di héchsten Instanz vun Amnesty International, de conseil international huet véier Resolutiounen vu Lëtzebuerger Sektioun ugeholl. Nieft Changementer am interne Fonctionnement vun der Hëllefsorganisatioun, ginn an Zukunft zwou gréisser Recherchë am Beraich vum Waffenhandel an de Rechter vu Menschen mat engem Handicap lancéiert. Pierre Jans

Et geet dobäi haaptsächlech ëm d'Verwéckelung vu Banken a Waffegeschäfter an d'Recht vu behënnerte Persounen.





Amnesty International / Reportage Ben Frin



Beklot huet d'Lëtzebuerger Sektioun vun Amnesty, dass hir international Kollegen de Moment net all kënnen um Projet Mënscherechter schaffen. De President an d'Directrice vun der Tierkescher Sektioun goufen nämlech verhaft a sëtzen de Moment am Prisong, sou den David Pereira, President vum Verwaltungsrot.

An der Zukunft wéilt ee mat enger Recherche, d'Verwéckelung vu Banken a Waffegeschäfter ënnersichen, a wéi eng Entreprisen Investitioune gemaach ginn, wouhinner Banktransaktioune fléissen, wat d'Bankereglementatioun genau zouloossen a verbidden. Bis elo wier Amnesty International net ëmmer besonnesch frëndlech vun de Baken empfaange ginn.

Besonnesch mam béise Fanger op Lëtzebuerger Banke weise wéilt een awer hei net. Eng weider Resolutioun soll d'Rechter vu behënnerte Mënsche stäerken, hei wier nämlech nach vill Spillraum.

Aner Resolutioune betreffen intern Prozedure vun Amnesty International an d'Roll vun de jeeweilege Sektioune soll gestäerkt ginn an esou den internen demokratesche Charakter vun Amnesty gestäerkt ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

L’INSTANCE SUPRÊME D’AMNESTY INTERNATIONAL ADOPTE QUATRE DéCISIONS SUR PROPOSITION DE LA SECTION LUXEMBOURGEOISE, CONCERNANT NOTAMMENT LES BANQUES ET L’ARMEMENT, AINSI QUE LES DROITS DES PERSONNES VIVANT EN SITUATION DE HANDICAP.

Luxembourg, 18 août 2017. Quatre résolutions déposées par la section luxembourgeoise d’Amnesty International viennent d’être adoptées par le Conseil international (CI) du mouvement. Le CI, instance suprême d’Amnesty International, vient en effet d'adopter des décisions fondamentales. Elles concernent les banques et l’armement, les droits des personnes handicapées, le rôle des sections et le caractère démocratique de ces instances.

LES BANQUES ET L’ARMEMENT

Le CI d’Amnesty International a décidé de travailler sur une stratégie afin d’obtenir l’interdiction des activités financières liées aux armes interdites et aux armes légales utilisées pour commettre des violations des droits humains. Cette décision essentielle vient un an et demi après la sortie du rapport Banks, arms and human rights violations (rédigé par la section luxembourgeoise), et cinq années après la création du groupe « business et droits humains » par un petit groupe de membres et bénévoles d’Amnesty International Luxembourg.

PROTÉGER LES DROITS DES PERSONNES VIVANT EN SITUATION DE HANDICAP

Le CI a décidé d’élaborer une politique cohérente destinée à protéger les droits fondamentaux des personnes handicapées. Amnesty International va notamment développer un projet de recherche et de campagne sur le non-respect des droits des personnes handicapées dans un groupe de pays choisis. L’organisation mènera également un travail collaboratif avec des groupes spécialisés dans la défense des droits de ces personnes. Cette résolution avait été préparée par un ancien président de la section luxembourgeoise.

IMPORTANCE DES SECTIONS, RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE INTERNE ET UNE VOIX PAR SECTION

Alors que nous traversons une période de crise sans précédent pour les droits humains, le CI a décidé de renforcer le rôle de ses sections. Cette décision part du constat que la colonne vertébrale d’Amnesty International repose sur ses sections partout dans le monde, et sur l’ancrage que celles-ci ont dans chacune de leur société. Cette résolution avait été préparée par la section luxembourgeoise et était présentée conjointement par 12 sections. Toujours sur proposition de la section luxembourgeoise, le CI a modifié ses règles internes afin de renforcer le caractère démocratique de son fonctionnement et de ses décisions. Dans la foulée, le CI a également décidé que toutes les sections auront désormais une voix égale au niveau de sa gouvernance mondiale, et ce quelle que soit leur taille.

Le 33ieme Conseil international d’Amnesty International avait lieu du 11 à 15 aout à Rome.

La section luxembourgeoise était représentée par son président (David Pereira), son directeur (Stan Brabant), sa secrétaire générale (Germaine Brabants), ainsi que par une membre de son conseil d’administration (Sandrine Gashonga).