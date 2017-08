Am Spidolssecteur schaffen 56,4% Net-Lëtzebuerger (18.08.2017) Virun allem eeler Persoune bekloe sech dacks doriwwer, datt, wa se an der Klinik leien, wéineg Leit Lëtzebuergesch schwätzen, ob Personal oder Dokteren.

2016 waren 47 Prozent vun de spezialiséierten Dokteren Lëtzebuerger, 12 Prozent Fransousen, 13 Prozent Belsch, 21 Prozent Däitsch an 7 Prozent vun anere Nationalitéiten. Och bei den Infirmièren an Infirmieren si gutt een Drëttel Lëtzebuerger, een Drëttel Fransousen an een Drëttel vun aneren Natiounen.Am Escher Spidol schafft Linda Bertolino zanter 17 Joer. Am Escher Spidol géif ee versichen, vill Efforten ze maachen, wëll een e feste Kontrakt, muss een op d'mannst den Niveau B2 am Lëtzebuergeschen hunn. Trotzdem wier ee sech bewosst, datt dee Sproochenniveau net duer geet, fir komplizéiert medezinesch Froen ze klären.Insgesamt schaffen am Spidolssekteur 56,4 Prozent Net-Lëtzebuerger, de Spidolssecteur géif ouni des Aarbechtskräeft net fonktionnéieren.An der ganzer Diskussioun dierf een net vergiessen, datt fir knapp d‘Hallschent vun de Residente Lëtzebuergesch net d'Mammesprooch ass.