Am Sträit ronderëm d'Verlagerung vun de Kompetenze vun der Fluchhafeverwaltung ANA u Luxairport war di néideg Zertifikatioun an d'Spill bruecht ginn.

Luxairport hätt net di néideg Kompetenzen, fir dës Zertifikatioun ze kréien, wier an de Medien gesot ginn, den Direkter vu Luxairport Johan Vanneste wëllt heizou eppes kloerstellen, nämlech datt esou eng Zertifikatioun ass wéint engem europäesche Gesetz noutwenneg zënter 2014.



All Akteure mussen zesummeschaffen, fir dës Zertifikatioun ze paken, also och d'ANA, d'Ponts et Chaussées, Luxair Cargo, Luxair Handling ... De Johan Vanneste seet och alle Bedeelegte Merci fir hir Kooperatioun.

De Johan Vanneste



E Streik um Findel wier net méi ze evitéieren, hat et jo an de leschten Deeg an dem Dossier geheescht.