Croix-Rouge zitt de Bilan vun 2016/Reportage Catherine Ane



D'Croix-Rouge ass aktiv an den Domäne Gesondheet, international Hëllef, a Sozial- a Jugendhëllef. Op de Beräich vun der Integratioun vun de Flüchtlingen ass 2016 besonnesch d'Prioritéit gesat ginn, esou de Gilles Dhamen, responsabele fir all d'Servicer am Soziale Beräich an der Jugend vum Roude Kräiz. De Moment wier ee bei 13 Foyeren, déi d'Croix-Rouge geréiert, an do kann ee ronn 2000 Persounen ophuelen, sou de Gilles Dahmen.

Eng Nouveautéit ass de LISKO. Den zejoert gegrënnte Lëtzebuerger Integratiouns- a Sozialkohäsiouns-Zenter huet als Zil, Flüchtlinge besser ze integréieren a Léit, déi keng eege Ressourcen hunn an op Hëllef ugewise sinn, ze ënnerstëtzen.

E weideren Domän ass d'Lutte géint déi sozial Ausgrenzung. Heibäi probéiert d'Rout Kräiz zesumme mat der Stad Lëtzebuerg de Sans-Abrien ze hëllefen. Dëse Beräich ass fir d'Rout Kräiz en éischter neien Terrain. Et gëtt zanter 2016 vill ënnerholl, fir de Leit, déi op der Strooss liewe mussen, ze hëllefen, esou wei de Projet "Streetwork Uewerstad".

Och an Zukunft soll an dësen Domänen, mee och an allen anere weider dru geschafft gi, fir de benodeelegte Leit am Land ze hëllefen.