D'Fra huet sech un de Wiechter adresséiert, well si hire Parkticket verluer hat an dowéinst net aus dem Parkhaus erauskomm ass. De Gardien vum Parkhaus huet heibäi misse feststellen, dass d'Fra staark alkoholiséiert war an och nach ee klengt Kand bei sech am Auto hat. Doropshin huet hien d'Police alarméiert. D'Fra huet den Alkoholkonsum zouginn, dëst gouf och duerch de positiven Alkoholtest bestätegt. Ee provisorescht Fuerverbuet gouf ausgestallt.