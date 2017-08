Le président de la République française, Emmanuel Macron, effectuera une visite au Luxembourg le 29 août 2017.



Le président de la République française et son épouse Brigitte Macron seront reçus en audience par LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse au palais grand-ducal. Le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, accueillera le président de la République française, Emmanuel Macron, pour une entrevue en tête-à-tête au château de Senningen. Les relations bilatérales et les sujets liés à l’actualité européenne seront au centre des discussions.



Le Premier ministre et le président Macron seront rejoints au château de Senningen par le Premier ministre du royaume de Belgique, Charles Michel, pour une entrevue de travail portant sur les grands sujets de l’actualité européenne. Cette réunion sera suivie d’un dîner.