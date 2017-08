De Stau op der Uewersauer ass prioritär do fir eist Drénkwaasser ze garantéieren an als Schutz virun Héichwaasser.

Ze niddrege Stauséi: Weider Reaktiounen! (18.08.2017) De Stau op der Uewersauer ass prioritär fir eist Drénkwasser ze garantéiren an als Schutz virun Heichwasser, duerno kommen Tourismus a Stroumproduktioun.

Réischt duerno kommen Tourismus a Stroumproduktioun. dat seet déi Firma, déi un der Staumauer grénge Stroum produzéiert als Reaktioun op d' Kritik aus dem Reportage am RTL-Journal, dass si ze vill no der Wirtschaftlechkeet an net nom Niveau vum Stauséi kuckt, een Niveau, deen di lescht Méint extrem erofgaangen ass a fir gréisser Onzefriddenheet suergt.Um Stauséi hunn es och d'Sportfëscher e bësse sat mam niddrege Waasserstand, iwwerdeems den Accès fir bei d'Fëscherbooter de Wanter iwwer absolut kee Problem duerstellt, ass déi aktuell Situatioun alles anescht wéi ideal. Wann den Niveau vum Waasser zolitt erofgeet, huet dat och Auswierkungen op d'Fësch, déi um Ufer läichen, d'Eeër leien dann dréchen a gi futti, wat negativ Repercussiounen op de Fëschbestand huet. An nees ass et d'Fuerderung, dass un der Staumauer d'Stroumproduktioun mat Waasserkraaft aneschters geregelt misst ginn.D'Bedreiwerfirma reagéiert, dëst Joer wär virun allem de Waassermanktem vun uewen um niddrege Niveau schold. D'Firma Soler verweist och op d'Conventioun mam Staat, deemno besteet d'Obligatioun fir hannert der Staumauer de ganze Summer iwwer 1 meter Küb Waasser pro Sekonn lafen ze loossen.

Dass elo alleguerten di concernéiert Acteuren, dorënner d'Waasserwirtschaftsamt, sech mol berode missten, fir no Alternativen ze sichen, dass de Waasserstand um Stau méi konstant bleift, domadder ass ee ganz d'accord.