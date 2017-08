En huet sech net ëm de Schued gekëmmert an ass fortgerannt.



Zeien haten dat Ganzt awer gesinn an den Auto mam schëllege Chauffeur dra konnt kuerz drop lokaliséiert ginn. De Mann huet d'Saach zouginn. Den Alkoholtest war positiv. De Permis ass fort.



Géint 00.30 Auer an der Nuecht op e Sonndeg hat en Automobilist zu Réimech an der Rue du Pont d'Kontroll verluer an en ass op e Gelänner gerannt.



De Materialschued ass héich.



Och hei war Alkohol am Spill an och hei gouf de Führerschäin agezunn.