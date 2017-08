Ofschlossexamen vun der Grondausbildung - Deel 1 (20.08.2017) 36 Rekrutten hu virun e puer Deeg di praktesch Ofschlossexame vun hirer Grondausbildung bei der Arméi absolvéiert.

D'Ausbilder wëlle gesinn, dass d'Rekrutten di militäresch Basisaufgabe maitriséieren.Wann ee mol dobausse misst schlofen, muss ee mat relativ spartanesche Mëttelen an a kuerzer Zäit kënnen e Nuetslager bauen, a spéitstens wann een dann och doranner huet misse schlofe, weess ee säin eegent Bett nees ze schätzen.Natierlech muss en Zaldot seng Waff in an auswenneg kennen, all Manipulatioun kënnen dru virhuelen, se komplett vuneneen huelen a se nees zesummesetze kënnen.7% vum gesamte militäresche Personal si Fraen, si kommen zwar an en éischter typesche Männerberuff eran, an awer si si bei der Arméi net méi wechzedenken, kritt een dacks ze héieren. Den een hëlleft dem aneren, wou e kann a wou et néideg ass, zemools a Saachen Organisatioun, do bräichten d'Jongen dacks d'Ënnerstëtzung vun hire weibleche Komeroden.4 Méint dauert d'Grondausbildung bei der Lëtzebuerger Arméi, och “IB” genannt. Wann d’Rekrutten dës Zäit hanneru sech hunn, waarden 3 Joer als Zaldot op si an e weidert Joer Reconversiounszäit, an där sech op d’Beruffsliewen no der Arméi virbereet gëtt. Do virdru steet awer fir d’éischt nach den Ofschlossexame vun der IB, dee gepackt muss ginn.Wann een als jonke Mënsch an d ‘Arméi kënnt gëtt villes anescht, et herrscht Disziplin an e geregelten Ëmgangstoun, eng einfach Äntwert mat jo oder nee geet net duer. Wien sech net un Disziplin an Uerdnung hält, krit dat dann entspriechend däitlech erkläert. Schikanen, wéi et se villäicht fréier gouf, géif et awer haut net méi ginn, héiert een, an e bëssen Disziplin bäibruecht ze kréien gëtt éischter als nëtzlech empfonntBis d’Examensresultater kommen mussen di jonk Rekrutten nach e puer Deeg Gedold hunn, ronn 63% packen d’IB an der Moyenne, dat ass haut scho gewosst.