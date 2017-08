Gedenkzeremonie 50 Joer no der Tragedie vu Maartel (20.08.2017) Zu Maartel hei vir an der Belsch gouf um Sonndeg un d'Affer vun der Katastroph vum 21. August 1967 geduecht.

Nach haut kënne vill Maarteler sech ganz genee un dee schwaarze Kiermesméindeg erënneren.Eng 100 Mënsche waren duerch déi schro Explosioun an déi aggressiv Flame blesséiert ginn. Och d'Anne-Marie Grégoire koum deemools mat uerge Verbrennungen an d'Spidol. Haut huet si hire Liewensretter fir d'éischt kennegeléiert. Et si Biller, déi d'Madame an de Monsieur haut nach genee virun Aen hunn.Fir un déi Verstuerwen, déi Blesséiert an hir Familljen ze denken, hate vill Belsch a Lëtzebuerger sech haut nees do zesummefonnt, wou d'Ongléck geschitt war. Op der National 4.