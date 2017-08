© Nico Graf / RTL

© David Graf

Doudeg Beem laanscht d'Wäiss Iernz - Reportage Nico Graf



Jo, et hänkt un der Renaturéierung vum Kéidenger Brill tëschent Kéideng an der Soup. Wann een um neie Vëloswee ënnerwee ass, dann ass do iwwerall alles gréng. Mä op eemol hëlt een an Uecht, datt d'Waasserlandschaft duerchsat ass mat diere Beem, grousser, klenger, ... 4,5 Km laang doudeg Beem nieft der Iernz an an der Iernz.Fir d'Forstverwaltung explizéiert de Jean-Pierre Arend, dat wier - elo - nëmmen normal. Dat wier opkomm, well d'Waassersituatioun sech geännert huet duerch eng Renaturéierung. De Waasserniveau huet doduerch zougeholl an ass an d'Breet gaangen. Verschidde Beem hunn dovunner profitéiert, sou de Jean-Pierre Arend.

En natierlechen Auebësch soll et also an Zukunft erëm sinn. Dat war et emol schonn, ier an de leschten 2 Joerhonnerte probéiert gi war, Ackerbuedem laanscht d'Iernz ze kréien. D'Iernz war ze soe schnouerriicht kanaliséiert ginn. Dat gouf – mat der Kooperatioun vun dräi Nopeschgemengen, an zum Deel op Terraine vum Grand-Duc – erëm réckgängeg gemaach. Mat eben der paradoxer momentaner Situatioun, datt an der renaturéierter, suppeger Géigend elo vill Natur stierft.



De Jean-Pierre Arend erkläert, dass och op doudegem Holz vill ka wuessen an Déieren dorobber ugewise sinn, dofir géif een dat net als dramatesch ugesinn. Et hätt een domat gerechent, dass do Beem wäerte futti goen, well de Grondwaasserspigel eropgaangen ass. Bei der Forstverwaltung ass ee sech awer sécher, dass sech aner Planze wäerten ausbreeden, déi besser un déi nei Situatioun adaptéiert sinn.

An e bëssen houfreg weist de Spezialist eng jonk Eller, déi – elo schonn adaptéiert – am fiichte Buedem wiisst. An och Far wiisst schonn op doudege Beem, neit Liewen op Doudholz, quoi. Mä wat geschitt wann d'Beem, déi am ville Waasser erstéckt sinn a verdiert sinn, wat geschitt wann déi ëmfalen?

Do lafen nach Diskussiounen, sou de Jean-Pierre Arend. Hie geet dervun aus, dass een eng Partie vun de Beem wäert mussen eraushuelen, fir de Laf vun der Iernz net ze verschléissen. En aneren Deel wäert awer stoe gelooss ginn, fir déi Déieren, déi un Doudholz gebonne sinn.

© David Graf

Um Vëloswee laanscht d'Iernz huet een also fir eng Zäitche lénks Autoen op der Strooss, ënner sech d'Betonspist a riets eben eng Kombinatioun vu vill vill Waasser, vill Gréngs a vill doudege Beem ... matzen am Gréngs.