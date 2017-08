Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Chauffer huet um Cr306 d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass vun der Strooss ofkomm. Den Auto huet sech iwwerschloen. Uschléissend huet hien zwee Beem matgerappt. De Chauffer gouf schwéier blesséiert a gouf mat der Ambulanz an d'Spidol bruecht.D'Pompjeeë vu Groussbus an aus dem Préizerdaul waren op der Plaz. D'Strooss war gespaart.