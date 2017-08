CSSF: Méi Mataarbechter, méi héich Bilanszommen (21.08.2017) D'Lëtzebuerger Bankenopsiicht huet de Bilan vun zejoert erausginn... méi Mataarbechter, méi héich Bilanszommen, manner Strofen.

Bank-Instituter, op deenen Enn 2016 am Ganze ronn 26.000 Mataarbechter geschafft hunn. Där eng 1.100 méi, wei d'Joer virdrun.Banken, deenen et op en 1. Bléck gutt geet: d'Zuelen wuesse weider: d'Bilanszommen ëm 3,6%. D'Resultater viru Provisiounen, ëm 15%. D'lescht Joer gouf et Lëtzebuerger Fongen am Wäert vun 3.741 Milliarden Euro.Zuelen, hannert deene sech awer och e gewëssenen Drock verstoppt: Niddreg Zënsen, Käschten, wat d'international Reguléierung ubelaangt, Personalkäschten, Investissementer an d'Informatik wärten an Zukunft Afloss op d'Rentabilitéit hunn.Déi 674 Mataarbechter vun der CSSF, där souvill wei nach ni, hunn 2016 virop op den Dialog mat Responsabele vun Banken op der Finanzplaz gesat. Hei geet et direkt ëm de Ruff vum Standuert Lëtzebuerg, sou de Generaldirekter Claude Marx am Rapport.Fuddeler géifen haart bestrooft. Ma virop setzt een éischter op Transparenz, Dialog ... wei op Repressioun. An awer hu Banken d'lescht Joer nach 1,3 Milliounen Euro u Strofen misse bezuelen. Liicht manner wei 2015.