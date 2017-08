Den Zeie konnt gesinn ewéi de Mann zu Bäreldeng an ee Gebai eragaangen ass, wou d'Police hien och spéider ugetraff huet. Hien huet géigeniwwer vun de Beamten zouginn, dass hie gefuer ass an huet och no Alkohol geroch.Ewéi d'Beamten hien opgefuerdert hunn ee Permis ze weisen an een Alkoholtest ze maachen, huet hie sech geweigert a wollt zeréck an d'Haus goen. Wéi ee Polizist hien ugehalen huet, huet hien de Grëff vum Polizist geléist an huet mat de Fäischt ronderëm geschloen. De Mann huet ee vun de Beamten an d'Gesiicht geschloen, gewiergt a mat Féiss gerannt.De Mann koum ënner Arrest.