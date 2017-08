Wandpark Déifferdeng/Reportage Frank Elsen



Et wier e wichtege Projet, ma awer géifen déi néideg Distanzen tëscht Wandmillen an Wunngebidder net agehale ginn, seet de President vun der Biergerinitiativ Wandtastesch Alessandro Fratini. Dobäi ass de Wandpark zu Weiler e gutt Beispill

Fir Nuisancen z'evitéieren sinn hei d’Wandmillen eng 1.400 Meter vun de Wunngebidder ewech entstanen. Och wa sech d'Biergerinitiativ Wandtastesch Mëtt Mee an enger Reunioun mat deenen Responsabele vun der Déifferdenger Gemeng gesinn hätt, hätt een zu kengem Ament d‘Gesondheet vun den Awunner an déi vun den Déieren a Fro gestallt, mengt de President Alessandro Fratini.

Well et aktuell nach kee Gesetz iwwert Distanze bei der Implantatioun vu Wandmille gëtt hätt ee sech op aner Projeten hei am Land baséiert, esou ewéi deen zu Esch. Dobäi kënnt, datt de Projet zu Déifferdeng an enger Natura 2000er Zon entstoe soll. Dëst géif mat sech bréngen dat an Zukunft Fliedermais a Vullen kéinte verschwannen. Net manner ewéi 16 Aarten wiere betraff.

D’Gemeng hätt awer viru kuerzem Solutiounen op den Dësch geluecht. Ënnert anerem déi, dat een d’Vitesse vun de Wandmille géif limitéieren. Der Biergerinitiative no wier dës awer net effikass genuch.

Een anere Problem wier dat d‘Wandmillen op engem Site gebaut ginn, wou Galerien ënnert dem Buedem sinn.

An der Géigend vum Vesquenhaff ass an Zukunft de Projet geplangt.