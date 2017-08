Lëtzebuerger "einfach ze déck", kënnt elo d'Zockersteier? (22.08.2017) Am Kader vum Projet "Gesond Iessen, Méi bewegen" gëtt iwwer d'Aféiere vun enger Zockersteier nogeduecht.

Zocker schmaacht gutt, ass fir de Kierper an ze vill héije Mossen awer ongesond a ka Krankheete wéi Diabetes oder Häerz-Kreeslaf-Erkrankungen ausléisen. An engem Liter Cola zum Beispill sinn ongeféier 35 Stécker Zocker enthalen, wäit méi wéi di 6 Iessläffel, déi d'Weltgesondheetsorganisatioun pro Dag recommandéiert. Mee och a Jusen an Energydrinks sinn ongesond Quantitéiten un Zocker.De Gesondheetsministère denkt elo iwwer eng Besteierung vun iwwerséisstem Gedrénks no, well d'Lëtzebuerger sinn einfach ze déck. D'Zockersteier soll just ee Punkt am Preventiounsprogramm "Gesond Iesse Méi Bewege" sinn. An 12 aneren EU Länner gëtt et esou eng Steier och schonn.D'Konzept Zockersteier soll elo mol gepréift ginn, seet d'Gesondheetsministesch all leschten Detail vum Plang ass dowéinst och nach net bekannt. Presséiert wier een domadder och net, schliesslech wier et e laangfristege Projet. Virun de Chamberwalen 2018 dierfe Cola, Limonaden a Jusen sécher mol nach zum aktuelle Präis genoss ginn, wann och vläicht heiansdo mat engem schlechte Gewëssen.Am Restaurantiounssecteur hält een iwwerdeems vum Zockersteier-Plang guer näischt, de Konsument géif doduerch ëmmer méi am Ausland akafe goen, dovunner hätt Lëtzebuerg näischt. Verglach gëtt dat Ganzt mat all de Kampagnen an de Steiere géint den Tubak