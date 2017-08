Haut den Owend tëscht 21 an 23 Auer ass d'A4 tëscht dem Echangeure Féiz an der Jonctioun Esch a béid Richtunge gespaart. Och d'A13 ass betraff.

Hei ass d'Autobunn gespaart tëscht dem Echangeur Schëffleng an der Jonctioun Esch. Och d'Bretell vum Echangeur Schëffleng (vum CR169 a Richtung Jonctioun Esch) an d'Bretelle vum Echangeur Féiz an der Jonctioun Esch (vum CR164 a Richtung Rond Point Raemerech) si gespaart.D'Deviatioune ginn iwwert den CR164, CR169, CR168, CR170 an CR170A.