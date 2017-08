Zu Diddeleng huet d'Police e Méindeg géint hallwer 2 an der Nuecht zwee suspekt Männer kontrolléiert. Si haten puer Jointe bei sech an eng kleng Quantitéit Marihuana. D'Beamten hunn och nach flëssege Cannabis fonnt an no e bëssen Diskussiounen huet ee vun de Männer zouginn, eng Cannabis Planz ze hunn.



No Récksprooch mam Parquet gouf eng Perquisitioun ordonnéiert. An dobäi goufen iwwer 450 Gramm Marihuana, eng Cannabis Planz, e puer Jointen an eng gréisser Zomm boer Sue séchergestallt.



De Parquet huet ordonnéiert, de Mann festzehuelen.