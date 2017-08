© Paul Theisen

Zanter dem 31. Juli ass Luxcontrol sur Place a kontrolléiert all d'Attraktiounen op der Fouer, ier se a Betrib solle goen. Wéinst der Reorganisatioun vum Site huet den Opbau dëst Joer e bësse méi fréi ugefaangen, wéi gewinnt. A souguer mat ganz vill Engagement a Schweess leeft net ëmmer alles no Plang.





Sécherheet op der Schueberfouer - Rep. Jeff Rossler



De Serge Simon, Techneschen Direkter vu Luxcontrol, seet, et wier een u sech nach bei wäitem net fäerdeg an et géif beispillsweis nach ee risegen Tuerm feelen, deen nach guer net do ass a wou ee sech géing froen, wéi een dat elo zäitlech nach soll hikréien. Eng Situatioun, déi fir Luxcontrol awer och fir d'Leit sécher net glécklech wier.

Wann d'Technik funktionéiert, steet dem Spaass net méi vill am Wee. Do dernieft muss awer och d'Sécherheet garantéiert ginn. Wa sech net uerdentlech ofgeschwat gëtt, kënnen d'Mesurë géintenee schaffen. Virun allem hautdesdaags, mat deen ëmmer méi heefegen Terrorattacken, gëtt sou vill op d'Sécherheet gekuckt, wéi nach ni. Sou entstinn nach aner Konflikter. Verschidden Anti-Terror-Mesurë kéinten sech als kontraproduktiv erausstellen, zum Beispill fir Anti-Panik-Mesuren. Déck Steng oder Camionen, déi virun Terroriste schütze sollen, kéinten am Fall vun enger Panik hënneren.

De Serge Simon mengt also, datt ze vill Sécherheetsmesurë kontraproduktiv kënne sinn. Wann dann awer alles stëmmt an d'Sécherheet garantéiert ass, kann ee sech op eng schéi Fouerzäit freeën.